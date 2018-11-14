ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس صاحب شركة توظيف وهمية لتسفير الشباب للخارج

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:42 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
رامى المهدي
أمرت نيابة النزهة، بحبس صاحب شركة توظيف 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بالنصب علي الشباب الراغب في السفر من خلال إيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج دون موافقات من الجهات المختصة.

وكانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة أن مدير شركة لإلحاق العمالة بالنزهة يدير الشركة بدون ترخيص بقصد النصب على المواطنين، عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها مقابل مبالغ مالية. 

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم، تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبطه حال تواجده بالشركة، وبتفتيشها عثر بداخلها على 1000 استمارة بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي الحصول على فرص العمل. 

واعترف بإدارته الشركة بدون ترخيص للنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم داخل وخارج البلاد والجهات الحكومية، مقابل مبلغ مالي يتحصل عليه من ضحاياه.
loading...

ترشيحاتنا

سرطان قطر يتوغل في أفريقيا

مدرب منتخب تونس يستبعد لاعبي الترجي من مواجهة مصر

حكم قضاء الصوم عن الميت

بولتون يكذب أردوغان: التسجيل الصوتي لا يشير إلى تورط بن سلمان في قتل خاشقجي

روسيا: سيف القذافي سيشارك في تسوية الأزمة الليبية

طريقة مبتكرة لتقديم أوراك الدجاج لأسرتك

نجلة ستان لي تفجر مفاجأة عن اللحظات الأخيرة في حياة والدها

حكم الوضوء مع طلاء الأظافر

صورة للأمير تشارلز بمناسبة عيد ميلاده الـ70 بدون الملكة إليزابيث.. صور

معلمة تهين تلميذاً بسبب ثقب في ملابسه.. والطفل ينفجر بالبكاء.. فيديو

مصدر أمني يكشف حقيقة إطلاق أعيرة نارية تجاه صاحب معرض سيارات بالجيزة

هاآرتس : قطر لجأت إلى اللوبي الصهيوني خوفا من السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

كويتيون يردون على صفاء الهاشم بعد إساءتها لوزيرة الهجرة.. وزير سابق: النائبة لا تمثلنا.. إعلامية: من ينكر فضل مصر جاحد.. ونبيلة مكرم: نطالب بحقوق أبنائنا في إطار القانون

إعلامي كويتي يرد على صفاء الهاشم: طرح الآراء ليس بالردح والأمثال الشوارعية

ألمانيا تطلب 100 ألف مهندس كهربائي.. و4 حلول بينها تشجيع الهجرة

تامر حسني: تعرضت لظروف صعبة بعد انفصال والدي.. ولعبت للزمالك والأهلي

إعلامي كويتي مهاجما صفاء الهاشم: لن ننسى فضل المصريين في تحريرنا

معلمة تهين تلميذاً بسبب ثقب في ملابسه.. والطفل ينفجر بالبكاء.. فيديو

متصلة تهاجم ضيف أحمد موسى لكثرة أبنائه.. والشيخ يرد: بلاش قر

مدرب منتخب تونس يستبعد لاعبي الترجي من مواجهة مصر

علاء عبد الغني يكشف مفاوضات الأهلي لضم طاهر محمد طاهر.. فيديو

شاهد.. تامر حسني يغازل زوجته على الهواء مع صاحبة السعادة

طبيب يحذر: أدوية ممنوع استخدامها لفقدان الوزن.. فيديو

فرحة لأصحاب الكرش.. يحمي من أزمات القلب وسرطان البروستاتا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصبح وكرا للدعارة والمخدرات.. خطة لتحويل الحزب الوطني القديم بالدقهلية إلى متحف.. صور

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أزرق فى السعودية.. صور

20 فكرة لاستخدام الألوان المبهجة في جميع الغرف

بعد إدراجه في مسار العائلة المقدسة.. فرنسيون وأثيوبيون يحجون لجبل الطير بالمنيا

أبوريدة يتبادل الدروع مع رؤساء 5 اتحادات إفريقية.. صور

فيديو

سليمان عيد يتعرض لحادث والسبب أغنية.. فيديو
النجار: تنظيم الأسرة أستغل الدين فيها بطريقة غير صحيحة
طبيب يحذر: أدوية ممنوع استخدامها لفقدان الوزن.. فيديو
نجل سليمان عيد يقلد أشهر أدوار والده.. ويبدع في الغناء على الهواء.. فيديو
سعفان: أسواق جديدة للعمالة المصرية في أوروبا وأفريقيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟