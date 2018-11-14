حبس صاحب شركة توظيف وهمية لتسفير الشباب للخارج

أمرت نيابة النزهة، بحبس صاحب شركة توظيف 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بالنصب علي الشباب الراغب في السفر من خلال إيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج دون موافقات من الجهات المختصة.





وكانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة أن مدير شركة لإلحاق العمالة بالنزهة يدير الشركة بدون ترخيص بقصد النصب على المواطنين، عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها مقابل مبالغ مالية.





بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم، تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبطه حال تواجده بالشركة، وبتفتيشها عثر بداخلها على 1000 استمارة بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي الحصول على فرص العمل.



