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تامر حسني: تعرضت لظروف صعبة بعد انفصال والدي.. ولعبت للزمالك والأهلي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:39 م
تامر حسني
تامر حسني
حسام الحارتي
قال الفنان تامر حسني، إنه تعرّض لظروف قاسية أثناء فترة طفولته؛ خصوصا بعد انفصال والديه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه خاض العمل في مجالات كثيرة؛ من أجل مواكبة الظروف والأيام ، بالإضافة إلى اكتسابه العديد من الخبرات التي تساعده على نجاحه.

وأوضح أنه تأثر بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ؛ ليجمع بين الأغاني والتمثيل في وقت واحد ، مضيفا أنه تعرض للفشل عندما خاض أول تجربة تمثيل في حياته، ولكنها لم تؤثر عليه .

وعن انتمائه الكروي؛ أوضح تامر حسني أنه تواجد مع فريق الناشئين داخل نادي الزمالك لمدة 7 سنوات ، والنادي الأهلي عامين، وقال مازحا: "استغنوا عن خدماتي الاتنين".
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