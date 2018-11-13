تامر حسني: تعرضت لظروف صعبة بعد انفصال والدي.. ولعبت للزمالك والأهلي

قال الفنان تامر حسني، إنه تعرّض لظروف قاسية أثناء فترة طفولته؛ خصوصا بعد انفصال والديه.





وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه خاض العمل في مجالات كثيرة؛ من أجل مواكبة الظروف والأيام ، بالإضافة إلى اكتسابه العديد من الخبرات التي تساعده على نجاحه.





وأوضح أنه تأثر بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ؛ ليجمع بين الأغاني والتمثيل في وقت واحد ، مضيفا أنه تعرض للفشل عندما خاض أول تجربة تمثيل في حياته، ولكنها لم تؤثر عليه .



