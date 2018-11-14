ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

5 حيل لتنظيف منزلك وأنت نائمة فى غرفتك

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:37 ص
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ
تعاني الكثير من السيدات من الإرهاق الزائد عن الحد فى تنظيف المنزل، مع ضيق الوقت لديها وكثرة الأعباء عليها، لذلك قال موقع «readers digest» خلال التقرير التالي إنه يمكنك أن تنظفي منزلك بأقل مجهود ممكن، حتى وأنتِ نائمة في غرفتك بهذه الحيل السريعة.

تنظيف الدش
تتسبب الرواسب والأبخرة خلال الاستحمام في سد فتحات الدوش الخاص بنا، يمكننا حل تلك المشكلة بكل سهولة عبر ربط كيس يحتوي على الخل حول رأس الدش خلال نومنا ونترك البخار المتصاعد منه ليذيب جميع الرواسب.

شعلات الموقد
التصاق الطعام بشعلات الموقد من الأشياء التي لا تريد أي سيدة أن تحدث لها لأنها ستحتاج إلى وقت كبير ومجهود أكبر من أجل تنظيفها، ولكن يمكنا تفادي كل ذلك عبر وضع رؤوس تلك الشعلات داخل كيس بلاستيكي به ¼ كوب من الأمونيا وتركها طوال الليل ثم تنظيفها بإحدى الإسفنجات الجافة.

الأدوات المعدنية
الأدوات المعدنية التي نحتفظ بها في المنزل من الممكن أن يصيبها الصدأ ويتحول لونها بالكامل للون آخر، ويمكننا التخلص من تلك المشكلة عبر وضعها طوال الليل في وعاء من المشروبات الغازية فهي قادرة على تفتيت بقع الصدأ تلك.

بقع السجاد
عند وجود أطفال في المنزل فمن الطبيعي أن نعاني من البقع الخاصة بالوسائد والمفروشات، ويمكننا إزالة تلك البقع عبر استخدام عجين من الماء وصودا الخبيز ووضعها على تلك البقعة طوال الليل حتى تجف تماما ثم إزالتها في الصباح.

الغلايات
بعض الغلايات يتغير لونها مع كثرة الاستخدام، يمكننا إزالة هذا اللون عن طريق وضع قطع الليمون مع الماء وترك الماء ليغلي، ثم يترك الماء والليمون بالغلاية حتى الصباح.
5 حيل لتنظيف منزلك وأنت نائمة فى غرفتك
5 حيل لتنظيف منزلك وأنت نائمة فى غرفتك
5 حيل لتنظيف منزلك وأنت نائمة فى غرفتك
loading...

ترشيحاتنا

بذور أقوى من البوتوكس لبشرة نضرة لسنوات

روسيا: سيف القذافي سيشارك في تسوية الأزمة الليبية

التليفزيون الفرنسي يشيد بتجربة الحافلات الكهربائية في الإسكندرية

حكم الوضوء مع طلاء الأظافر

علاء عبد الغني يكشف مفاوضات الأهلي لضم طاهر محمد طاهر.. فيديو

ننشر أبرز ملامح نظام التعليم الفني الجديد المقرر تطبيقه في 2019

حيل لنسف الدهون حول الخصر بسرعة لا تتوقعينها

علاء عبدالغني: تعاقدنا مع المقاولون بدون مقابل مادي.. فيديو

اليوم.. محمود الخطيب يعود للقاهرة

تامر حسني: الست ممكن تخلي جوزها مليونير لو كان ملياردير.. فيديو

متصلة تهاجم ضيف أحمد موسى لكثرة أبنائه.. والشيخ يرد: بلاش قر

طبيب يحذر: أدوية ممنوع استخدامها لفقدان الوزن.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

الهند تحجب تويتر عن المستخدمين

بعد حذاء هيفاء وهبي الذي تخطى المليون ريال.. شاهد أسعاراً خيالية لأحذية النجمات

كويتيون يردون على صفاء الهاشم بعد إساءتها لوزيرة الهجرة.. وزير سابق: النائبة لا تمثلنا.. إعلامية: من ينكر فضل مصر جاحد.. ونبيلة مكرم: نطالب بحقوق أبنائنا في إطار القانون

إعلامي كويتي يرد على صفاء الهاشم: طرح الآراء ليس بالردح والأمثال الشوارعية

ملابسه من ذهب.. ما لا تعرفه عن الأمير تشارلز في عيد ميلاده الـ 70

محافظ جنوب سيناء: ربع مليون جنيه مكافأة لعمال مدينة شرم الشيخ

نشطاء يعيدون نشر فيديو لرئيس مجلس الأمة الكويتي عن مصر: يرد على صفاء الهاشم

إعلامي كويتي مهاجما صفاء الهاشم: لن ننسى فضل المصريين في تحريرنا

معلمة تهين تلميذاً بسبب ثقب في ملابسه.. والطفل ينفجر بالبكاء.. فيديو

مدرب منتخب تونس يستبعد لاعبي الترجي من مواجهة مصر

سليمان عيد يتعرض لحادث والسبب أغنية.. فيديو

قصر شويكار.. قصة تحول سكن سيدة الخير إلى مقر للحكومة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حذاء هيفاء وهبي الذي تخطى المليون ريال.. شاهد أسعاراً خيالية لأحذية النجمات

قصر شويكار.. قصة تحول سكن سيدة الخير إلى مقر للحكومة.. صور

أصبح وكرا للدعارة والمخدرات.. خطة لتحويل الحزب الوطني القديم بالدقهلية إلى متحف.. صور

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أزرق فى السعودية.. صور

20 فكرة لاستخدام الألوان المبهجة في جميع الغرف

فيديو

الأرصاد: طقس غير مستقر وتوقع سقوط أمطار رعدية .. فيديو
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.. فيديو
سليمان عيد يتعرض لحادث والسبب أغنية.. فيديو
النجار: تنظيم الأسرة أستغل الدين فيها بطريقة غير صحيحة
طبيب يحذر: أدوية ممنوع استخدامها لفقدان الوزن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟