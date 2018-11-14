5 حيل لتنظيف منزلك وأنت نائمة فى غرفتك

تعاني الكثير من السيدات من الإرهاق الزائد عن الحد فى تنظيف المنزل، مع ضيق الوقت لديها وكثرة الأعباء عليها، لذلك قال موقع «readers digest» خلال التقرير التالي إنه يمكنك أن تنظفي منزلك بأقل مجهود ممكن، حتى وأنتِ نائمة في غرفتك بهذه الحيل السريعة.



تنظيف الدش

تتسبب الرواسب والأبخرة خلال الاستحمام في سد فتحات الدوش الخاص بنا، يمكننا حل تلك المشكلة بكل سهولة عبر ربط كيس يحتوي على الخل حول رأس الدش خلال نومنا ونترك البخار المتصاعد منه ليذيب جميع الرواسب.



شعلات الموقد

التصاق الطعام بشعلات الموقد من الأشياء التي لا تريد أي سيدة أن تحدث لها لأنها ستحتاج إلى وقت كبير ومجهود أكبر من أجل تنظيفها، ولكن يمكنا تفادي كل ذلك عبر وضع رؤوس تلك الشعلات داخل كيس بلاستيكي به ¼ كوب من الأمونيا وتركها طوال الليل ثم تنظيفها بإحدى الإسفنجات الجافة.



الأدوات المعدنية

الأدوات المعدنية التي نحتفظ بها في المنزل من الممكن أن يصيبها الصدأ ويتحول لونها بالكامل للون آخر، ويمكننا التخلص من تلك المشكلة عبر وضعها طوال الليل في وعاء من المشروبات الغازية فهي قادرة على تفتيت بقع الصدأ تلك.



بقع السجاد

عند وجود أطفال في المنزل فمن الطبيعي أن نعاني من البقع الخاصة بالوسائد والمفروشات، ويمكننا إزالة تلك البقع عبر استخدام عجين من الماء وصودا الخبيز ووضعها على تلك البقعة طوال الليل حتى تجف تماما ثم إزالتها في الصباح.



الغلايات

بعض الغلايات يتغير لونها مع كثرة الاستخدام، يمكننا إزالة هذا اللون عن طريق وضع قطع الليمون مع الماء وترك الماء ليغلي، ثم يترك الماء والليمون بالغلاية حتى الصباح.