سيدة تحطم سيارة بورش بالفأس.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما، يظهر لحظة تحطيم امرأة لسيارة باهظة الثمن من نوع "بورش"، باستخدام فأس في وسط العاصمة الأوكرانية كييف.



وبحسب سبوتنك، قامت فتاة شقراء بكتابة عبارات على باب السيارة، ثم انهالت بالفأس على غطاء محرك السيارة، وظلت مستمرة حتى حطمت الزجاج الأمامي للسيارة.



وتركت الفتاة الفأس على السيارة وبعد ذلك اختفت، بينما تقدم صاحب السيارة برفع دعوى ضد الفتاة التي تحاول الشرطة معرفة هويتها.



