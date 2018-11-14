وزيرة البيئة: نستكمل مسيرتنا لدمج التنوع البيولوجي في عالمنا السريع المتطور

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة الأولى لثاني أيام مؤتمر التنوع البيولوجي والتي جاءت تحت عنوان "أهمية الاستثمار في التنوع البيولوجي في مدينة شرم الشيخ"، وتقدمت بالشكر والتقدير للمشاركين في هذا الحدث وسكرتارية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، وأعضاء مجلس الوزراء المصري المشاركين في جلسات ثاني وثالث أيام المؤتمر.



وقالت فؤاد: "إننا نشارك بصورة طوعية من مختلف بقاع العالم بمشاركة 196 دولة في هذا المؤتمر، ما يعكس اهتمامنا بالتنوع البيولوجي واستكمالا لما تم في المكسيك العام الماضي لدمج التنوع البيولوجي في مختلف قطاعات الدولة"، مشيرة إلى أن "هنا في أرض السلام نستكمل مسيرتنا لدمج التنوع البيولوجي في قطاعات اكثر حيوية في هذا العالم السريع والمتطور لدمج التنوع البيولوجي في قطاعات الطاقة والتعدين والتصنيع".



وأضافت أن المؤتمر سيناقش ترجمة السياسات الوطنية مثل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمرتبطة بالتنوع البيولوجي، مرحبة بوزراء الصحة والتخطيط والمالية والصناعة والاستثمار من مصر، ما يؤكد وعي الجميع بأهمية كوكب الأرض وأن التنمية مرتبطة بكل أطراف المجتمع.