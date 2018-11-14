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أخبار البلد

شكري يلتقي نظيره الإثيوبي على هامش مشاركته في قمة أفريقيا الاستثنائية

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:27 م
وزيري خارجية مصر
وزيري خارجية مصر وإثيوبيا خلال اللقاء
محمد وديع
التقى سامح شكري، وزير الخارجية، منذ قليل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، نظيره الإثيوبي، ورقينه جيبو، على هامش مشاركته في الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية الاستثنائية.

وشارك "شكري" صباح اليوم، الأربعاء، في الدورة الاستثنائية العشرين للمجلس التنفيذي والدورة الاستثنائية الحادية عشر لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، المنعقدة خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2018، حيث تنقسم أعمال القمة إلى اجتماعات المجلس التنفيذي التي تنعقد على المستوى الوزاري يومي 14 و15 نوفمبر الجاري، واجتماعات القمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي التي تنعقد يومي 17 و18 نوفمبر الجاري.

شكري يلتقي نظيره الإثيوبي على هامش مشاركته في قمة أفريقيا الاستثنائية
شكري يلتقي نظيره الإثيوبي على هامش مشاركته في قمة أفريقيا الاستثنائية
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