شكري يلتقي نظيره الإثيوبي على هامش مشاركته في قمة أفريقيا الاستثنائية

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، منذ قليل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، نظيره الإثيوبي، ورقينه جيبو، على هامش مشاركته في الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية الاستثنائية.



وشارك "شكري" صباح اليوم، الأربعاء، في الدورة الاستثنائية العشرين للمجلس التنفيذي والدورة الاستثنائية الحادية عشر لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، المنعقدة خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2018، حيث تنقسم أعمال القمة إلى اجتماعات المجلس التنفيذي التي تنعقد على المستوى الوزاري يومي 14 و15 نوفمبر الجاري، واجتماعات القمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي التي تنعقد يومي 17 و18 نوفمبر الجاري.



