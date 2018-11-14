تأجيل محاكمة المتهمين في قضية كمين المنوات لـ 19 نوفمبر

اجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الهجوم على كمين المنوات" بالجيزة والتي وقعت في نوفمبر 2015، لجلسة 19 نوفمبر لسماع مرافعة الدفاع.



ونسبت النيابة العامة للمتهمين الستة تنفيذ واقعة إطلاق النيران على القوة الأمنية المكلفة بتأمين الطريق بقرية المنوات أعلى كوبرى أحمد زويل، والذي أسفر عن استشهاد أمينى شرطة ومجندين.



وأفادت التحقيقات بالقضية بأنه في غضون الفترة من أبريل 2016 وحتي 4 ديسمبر 2017 انضم المتهمون جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



ونسبت النيابة للمتهمين الانضمام إلى تنظيم " داعش " الذي يدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء، على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية، وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية لديهم لتحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.



و اتهمتهم النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب بأن تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، ووفروا ملاذات آمنة لأعضائها مع علمهم بما تدعو إليه هذه الجماعة بوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.