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فن

فيلم رعب تونسى ببرنامج نصف الليل فى القاهرة السينمائى

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:17 م
صدى البلد
محمد نبيـل
يستعد المخرج التونسى الشاب عبد الحميد بوشناق لعرض فيلمه الأخير "دشرة" ضمن برنامج منتصف الليل والمذى يستحدثه مهرجان القاهرة السينمائى الدولى هذا العام لأفلام الرعب.

وتدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أصدقاء يلتقون في منطقة صغيرة هي “الدشرة” يجمعهم هاجس واحدة وهو البحث عن حيثيات جريمة وجدت في هذا المكان ومحاولة الكشف عن ملابساتها.

ونظرا لأن هذا الجريمة قديمة وجدت منذ ربع قرن فإن هذا العمل يصبح مغامرة يمسك بتلابيبها الأصدقاء الثلاثة وهنا فرادة الفيلم وتميزه الذي قاده الى ان يحظى باختتام تظاهرة سينمائية مهمة.

"دشرة" هي كلمة دارجة تعني المنطقة الصغيرة والتي غالبا ما تكون مهمشة ومعزولة، وقد اختتم الفيلم أسبوع النقاد بمهرجان فينيسيا السينمائى هذا العام.
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