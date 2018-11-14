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التموين تصدم مواطنين قاموا بتحديث بطاقتهم قبل يناير 2018

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:24 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن المواطن الذى قدم طلبا بتحديث بياناته أو إضافة مواليد أى استخراج بطاقة تموين جديدة قبل 1-1-2018 كأن لم يكن.

وأضاف خلال حواره، ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن منظومة التموين بدأت منذ 1 يناير 2018.

وأشار إلى أن كل من تقدم بطلب قبل يناير، عليه أن يتقدم بطلب جديد، وأوضح أن الخطأ وارد لأن الجميع بشر.
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