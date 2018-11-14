التموين تصدم مواطنين قاموا بتحديث بطاقتهم قبل يناير 2018

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن المواطن الذى قدم طلبا بتحديث بياناته أو إضافة مواليد أى استخراج بطاقة تموين جديدة قبل 1-1-2018 كأن لم يكن.



وأضاف خلال حواره، ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن منظومة التموين بدأت منذ 1 يناير 2018.



وأشار إلى أن كل من تقدم بطلب قبل يناير، عليه أن يتقدم بطلب جديد، وأوضح أن الخطأ وارد لأن الجميع بشر.

