النصر السعودي يخوض الملحق الآسيوي 19 فبراير بالرياض

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نتائج قرعة الملحق المؤهل إلى دور المجموعات، بدوري أبطال آسيا 2019.



وأسفرت القرعة على ملاقاة النصر السعودي، الفائز من مباراة آجمك الأوزبكي واستيكلول من طاجيستان، يوم 19 فبراير 2019 في الرياض.



يذكر أن السعودية تشارك بأربعة فرق حيث تأهلت ثلاثة منها مباشرة إلى دور المجموعات وهي الهلال، الأهلي، والاتحاد فيما يخوض الفريق الرابع النصر مباراة الملحق.