ضبط عاملة في ملهى ليلي تمارس الأعمال المنافية للآداب بالغردقة

تمكن ضباط مباحث الآداب بالبحر الأحمر، من ضبط عاملة في إحدى الملاهي الليلية بالغردقة لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل 250 جنيهًا في الساعة الواحدة.





تلقى اللواء مدحت منتصر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، إخطارًا من العميد عبدالله عباس، رئيس مباحث الآداب، بتمكن المقدم محمود الغرباوي، وكيل المباحث، من ضبط ربة منزل تعمل في أحد الملاهي الليلية بالغردقة، لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال بدون تمييز مقابل أجر مادي 250 جنيهًا في الساعة الواحدة، وتم ضبطها داخل إحدى الشقق المفروشة بمنطقة الهضبة أثناء ممارستها الرذيلة مع سائق.



