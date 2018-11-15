بعد 13 يوما من العثور على الجثة.. تعميم صورة طفل أطفيح على المحافظات لتحديد هويته

عممت مديرية أمن الجيزة، نشرة بصورة جثة طفل عثر عليه ملقى على جانب طريق زراعي بمدينة أطفيح للتوصل إلى هويته بعد مرور 13 يومًا على الواقعة ومازال الطفل مجهولًا.





تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة في أول الشهر الجاري، إخطارًا بالعثور على جثة طفل على جانب طريق زراعي بقرية القبابات الكبري بمدينة أطفيح، ومغطى بـ"جلباب حريمي" و"ملاية"، فشكل اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.





انتقلت قوة أمنية لمكان الجثة، وأشارت المعاينة الأولية لرجال المباحث بقيادة العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث قطاع شرق الجيزة، والنيابة العامة برئاسة المستشار عمرو أباظة، رئيس نيابة الصف، إلى أن الجثة لطفل يبلغ من العمر قرابة عامين ملقى على جانب الطريق، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية من طعنات أو آثار خنق توحي بوجود شبهة جنائية.





وأضافت التحريات، التي أُجريت برئاسة العميد عبد الرحمن أبو ضيف، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن المناقشات الأولية لأهالي المنطقة القريبة من الكوبري البحري بجوار الإسعاف في قرية القبابات بمركز أطفيح محيط العثور على الجثة أفادت بسماعهم صوت قوي لفرامل سيارة علي الطريق تلاها العثور على جثة الطفل، ورجحت التحريات الأولية أن الطفل أثناء لهوه بالقرب من الطريق اصطدمت به سيارة وفرت هاربة، وتتواصل عمليات البحث للتوصل لهوية الطفل وكشف ملابسات الواقعة وما إذا كانت وفاته ناتجة عن حادث تصادم أو غيره.





وأفادت التقارير الطبية، بأن الوفاة نتجت عن حادث تصادم إلا أنه وبعد مرور 13 يومًا من العثور على جثة الطفل لم تحدد هويته حيث تم تعميم صورته على جميع أقسام شرطة بمحافظة الجيزة لبيان مدى وجود بلاغات تغيب له ثم تعميمها على أقسام القاهرة وبني سويف عندما لم يتم العثور علي محضر بغيابه، وأمر اللواء دكتور مصطفي شحاتة، مدير أمن الجيزة، بتعميم الصورة علي محافظات الجمهورية لتحديد هوية الطفل وكشف ملابسات الحادث ومرتكبه.