مواعيد مباريات اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الخميس، العديد من مباريات دوري الأمم الأوروبية، إضافة إلى العديد من المواجهات الودية الأخرى يعرض موقع "صدى البلد" مباريات اليوم والقنوات الناقلة.





منتخب مصر الأولمبي يخوض اختبارًا وديًا، أمام نظيره التونسي على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، في تمام الثالثة والنصف عصرًا.





وعلى المستوى الأوروبي، فتحل إسبانيا ضيفة على كرواتيا في منافسات دوري الأمم الأوروبية بتمام العاشرة إلا ربع مساءً، والفوز يكفي لإسبانيا حتى تضمن التأهلن المباراة مُذاعة على beIN Sports 3، ويعلّق عليها علي محمد علي.





وتستقبل بلجيكا نظيرتها أيسلندا على ملعب الملك بودوان في نفس التوقيت، وتبث المباراة عبر beIN Sports 4، بتعليق جواد بده.





أما وديا، فيخوض وين روني مباراته الوداعية مع منتخب إنجلترا على أرض ويمبلي في العاشرة مساء، أمام الولايات المتحدة الأمريكية، مباراة تنقلها beIN Sports 2، ويعلق عليها خالد الغول.





بينما تستضيف ألمانيا ضيفتها روسيا في مدينة لايبتزج العاشرة إلا ربع مساء، مباراة تُنقل على beIN Sports 5، ويعلق عليها حفيظ دراجي.