رئيس السكة الحديد: مستعدون لاستقبال موسم الشتاء والأمطار

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنهم مستعدون تمامًا في الهيئة لاستقبال موسم الشتاء والأمطار على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أنهم على اتصال دائم بهيئة الأرصاد الجوية للتعرف على حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، للاستعداد لمواجهة أي أخطار ناجمة عن التغيرات الجوية لاسيما في الخطوط الصحراوية والمفتوحة.





وأضاف "رسلان"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه تم عمل غرف طوارئ لمواجهة تقلبات الجو، حيث هناك غرفة طوارئ رئيسية في القاهرة إلى جانب 9 غرف طوارئ موجودة في المناطق موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، في الإسكندرية، طنطا، المنصورة، المنيا، أسيوط، الأقصر، أسوان، والزقازيق.





وتابع: "هذه الغرف منوطة بتلقى أي شكاوى من مختلف محطات السكة الحديد على مدار 24 ساعة، إضافة إلى نشر فرق للصيانة وفرق للطوارئ في المحطات الرئيسية والأماكن المفتوحة لسرعة مواجهة أي مشكلة تتعرض لها القطارات أو المحطات المختلفة نتيجة وقوع أمطار".





وأشار إلى وجود إجراءات احترازية لمسير القطارات يتم اتخاذها عند حدوث زوابع أو شبورة أو سرعة في الرياح من خلال الاتصال بفرق الطوارئ التي تعطي سائق القطارات الإرشادات التي يجب عليه اتباعها في هذه الحالة، ويتم إيقاف القطار حال حدوث أي مشكلة كبيرة، مؤكدًا حرص وزارة النقل ممثلة في هيئة سكك حديد مصر على أمن وسلامة الركاب.