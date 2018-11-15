منتخب مصر الأولمبي يواجه نظيره التونسي استعداداً لأولمبياد 2020

يواجه منتخب مصر الأولمبي اليوم الخميس نظيره التونسي بالمباراة التي من المقرّر لها ان تقام في تمام الساعة الثالثة عصرًا باستاد برج العرب الفرعي في إطار استعدادات الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد 2020.





ويسعى منتخب مصر الأوليمبي بقيادة مديره الفني شوقي غريب لتحقيق الفوز بتلك المباراة خاصة أنه يرغب في الوقوف على العناصر الأساسية في قائمة الفريق للاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة.



