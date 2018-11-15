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رياضة

منتخب مصر الأولمبي يواجه نظيره التونسي استعداداً لأولمبياد 2020

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 08:42 ص
صدى البلد
نور عادل
يواجه منتخب مصر الأولمبي اليوم الخميس نظيره التونسي بالمباراة التي من المقرّر لها ان تقام في تمام الساعة الثالثة عصرًا باستاد برج العرب الفرعي في إطار استعدادات الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد 2020.

ويسعى منتخب مصر الأوليمبي بقيادة مديره الفني شوقي غريب لتحقيق الفوز بتلك المباراة خاصة أنه يرغب في الوقوف على العناصر الأساسية في قائمة الفريق للاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة.

يجدر الإشارة إلي أن منتخب الجزائر اعتذر منذ ساعات قليلة عن عدم مواجهة منتخب مصر الاولمبي والتي كان مقررًا لها ان تقام يوم 19 من الشهر الجاري، وذلك بسبب تعثر وصول بعثة المنتخب الجزائري.
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