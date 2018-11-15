أعراض انتبهي لها مؤشر لإصابتك بالفتق

تصاب الكثير من السيدات بأنواع عديدة من الفتق في عدة أماكن في الجسم نتيجة بروز أعضاء من الجسم خلال العضلات الضعيفة ويحدث الفتق للمرأة والرجل على حد سواء إليك أبرز أسباب حدوثه وأعراضه التى يجب التوقف عندها وفقا لموقع "هيلث".





ووفقا لتقرير نشره الموقع تعد أبرز أنواع الفتق هى الفتق الاربي يحدث عندما يبرز عضو أو نسيج من خلال نقطة ضعيفة في جدار العضلات التي تمسك به، الفتق الإربي وهو الأكثر شيوعا بين الرجال بالمقارنة بالفتق الفخذي أكثر شيوعًا في النساء منه لدى الرجال وتزداد نسبة حدوث الفتق السري في النساء بسبب الحمل ومع التقدم في السن.



