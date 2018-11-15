محافظ شمال سيناء يبحث عروض شركات الإعلان لتطوير مدينة العريش

التقى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وفدا من الفنانين وممثلي شركات الإعلان بالمحافظة؛ لبحث مشاركتهم في تطوير وتجميل مدينة العريش العاصمة.





وأكد المحافظ في تصريحات صحفية خلال اللقاء أنه سيتم تطوير وتجميل الكباري بمدينة العريش حتى تظهر بالنظر الحضاري، مطالبًا ممثلي شركات الدعاية والإعلان ببحث عروض من الشركات الكبرى لوضع إعلاناتها على الكباري وجسر الوادي كمرحلة أولي لتطوير وتجميل المدينة.



