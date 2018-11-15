مصر للطيران: تخفيض 35% على رحلات أفريقيا وبروكسل وأبها

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، تخفيضا ٣٥٪ على درجة رجال الأعمال، و٣٠٪ على الدرجة السياحية، على بعض نقاطها في أفريقيا، حيث تمتد فترة شراء التذاكر حتى ١٠ ديسمبر المقبل، وآخر موعد للسفر ٢٨ فبراير ٢٠١٩.



وأوضحت الشركة، أنه يمكن للعملاء الاستمتاع بتخفيض ٢٠٪ على رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى بروكسل؛ في حال شراء التذاكر والسفر حتى ٢٣ ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى عرض ترويجي على رحلات مدينة أبها السعودية، بأسعار تبدأ ٤٢٣٢ جنيها على الدرجة السياحية، و٧٥٠٤ جنيهات على درجة رجال الأعمال، على أن تمتد فترة الشراء حتى ٣٠ نوفمبر الحالي، والسفر حتى ٢٨ ديسمبر المقبل.



يأتي ذلك، في إطار حرص شركة مصر للطيران على تلبية رغبات عملائها في خيارات سفرهم، كما أطلقت أحدث عروضها الترويجية على بعض وجهاتها المختلفة بأسعار تنافسية.