15 معلومة عن توت عنخ آمون فى الذكرى الـ 79 لاكتشاف مقبرته

يصادف اليوم الخميس الموافق 15 نوفمبر الذكري الـ 79 لاكتشاف أشه روأهم مقبرة فى تاريخ مصر القديمة، وهى مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون، الذى يعد واحدًا من أكثر الفراعنة غموضًا لوفاته شابًا، واختلاف العديد من العلماء على كيفية موته.





فى إطار ذلك يستعرض صدى البلد أبرز 15 معلومة عن الفرعون الشاب، صاحب الشهرة الطاغية منذ اكتشاف مقبرته فى القرن الماضي على يد العالم البريطاني هوارد كارتر.





1-اكتشفت المقبرة فى 15 نوفمبر عام 1939.





2- كان فرعون مصر من 1334 إلى 1325 ق.م. في عصر الدولة الحديثة، وهو بعمر 9 سنوات فقط، و توفي توت عنخ أمون صغير السن ودفن في مقبرة 62 بوادي الملوك.





3- من أشهر الفراعنة بسبب اكتشاف مقبرته وكنوزه بالكامل دون أي تلف، وأيضًا اللغز الذي أحاط بظروف وفاته.





4-عرف كنز الملك توت عنخ أمون بأنه أكمل كنز ملكي عُثر عليه ولا نظير له، إذ يتكون من 358 قطعة تشمل القناع الذهبي الرائع، و3 توابيت على هيئة الإنسان، أحدها من الذهب الخالص والآخران من خشب مذهب.





5- تم اكتشاف قبره عام 1922 في وادي الملوك من قبل عالم الأثار البريطاني هوارد كارتر.





6- أعلن المجلس الأعلى للآثار المصرية في شهر أبريل عام 2010 أنه بناء على اختبارات الحمض النووي DNA، تبين أن توت عنخ آمون هو ابن الملك أخناتون.





7- أصبح ملك مصر وهو طفل بعد وفاة أخيه سمنخ كا رع، وقد تزوج من عنخ إسن أمون.





8- توفي توت عنغ آمون في ظروف غامضة ومجهولة، ليحكم بعده وزيره السابق آي والذي تزوج من عنخ إسن أمون أرملة توت عنخ آمون.





9- هناك اعتقاد سائد أن وفاة توت عنخ آمون لم يكن لأسباب مرضية وانما قد يكون من جراء عملية اغتيال قام الوزير خپرخپرو رع آي بتدبيرها، وهناك العديد من الأدلة التي يوردها المؤمنون بهذه النظرية منها على سبيل المثال زواج الوزير خپرخپرو رع آي من ارملة توت عنخ أمون.





10- في 8 مارس 2005 صرح عالم الأثار المصري زاهي حواس أنه لاتوجد أية أدلة على أن توت عنخ أمون تعرض لعملية اغتيال، وأضاف أن الفتحة الموجودة في جمجمته لا تعود لسبب تلقيه ضربة على الرأس، وانما كانت لغرض التحنيط.





11- أفاد التقرير النهائي لفريق علماء الأثار المصري ان سبب الوفاة هو تسمم الدم نتيجة الكسر في عظم الفخذ الذي تعرض له توت عنخ أمون.





12- وفى دراسة نشرت في مارس عام 2010م أوضحت ان سبب موت توت عنخ أمون هو اصابته بمرض الملاريا ومضاعفات كسر في الساق، كما أشارت الدراسة إلى وجود بعض الأمراض الوراثية ناتجة عن خلل جينى متوارث في العائلة.





13- في 16 فبراير 1923 كان هوارد كارتر، أول إنسان منذ أكثر من 3000 سنة يطأ قدمه أرض الغرفة التي تحوي تابوت توت عنخ أمون.





14- في فبراير 2010 قررت وزارة السياحة المصرية السماح بعرض مومياء الملك الفرعوني الشاب توت عنخ آمون أمام الجمهور، لأول مرة منذ اكتشافها مع ضريحها الذهبي في مدينة الأقصر قبل 85 عامًا.



