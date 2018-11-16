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محافظات

إغلاق كوبرى الجلاء جزئيا فى الاتجاهين.. اليوم

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
إغلاق كوبرى الجلاء
إغلاق كوبرى الجلاء جزئيا فى الاتجاهين.. اليوم
محمد الصاحي
أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة للمرور وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظتى الجيزة والقاهرة بتنفيذ غلق جزئى لكوبرى الجلاء اليوم فى الاتجاهين للقادم من محافظتى الجيزة والقاهرة ، على أن يتم ترك حارة مرورية للسماح بحركة السيارات فى كلا الاتجاهين.

يأتي ذلك لإجراء أعمال صيانة" الفواصل المعدنية وتجديد طبقة الأيبوكسى " لرفع كفاءة الكوبرى وتسهيل حركة المرور ، وتخصيص كوبرى " 6 أكتوبر " كمحور بديل إذا اضطرت الشركة لغلق الكوبرى بشكل كلى.

وأوضحت أنه سيتم تنفيذ الأعمال على مرحلتين الأولى تبدأ فى الساعة الــ 1 صباح الجمعة المقبلة وحتى الساعة الـ 6 من صباح الأحد ، والمرحلة الثانية تبدأ الساعة الــ 1 صباح الجمعة الموافق 23/11/2018 وحتى الساعة الـ 6 من صباح الأحد الموافق 25/11/2018 .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الإدارة العامة لمرور الجيزة وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة باتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل حركة المرور ورفع أية إشغالات قد تعوق مرور السيارات فى طريقها للمحاور البديلة ، ونشر الخدمات المرورية وتركيب اللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال لمساعدة قائدى السيارات فى الإتجاهات الجديدة .

وناشد المحافظ المواطنين من المارة وقائدى السيارات بضرورة الإلتزام بالإرشادات وتعليمات لجان المرور لتحقيق السيولة المرورية ومنع التكدسات .
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