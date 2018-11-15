افتتاح معرض صور بكنيسة مارجرجس في سبورتنج بالإسكندرية

افتتح البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، معرض الصور بكنيسة الشهيد مارجرجس سبورتنج بالإسكندرية.



ويحوي المعرض مجموعة كبيرة من الصور التي تؤرخ لمسيرة الخدمة بالكنيسة منذ تأسيسها وحتى الآن.



ويتضمن عدة أقسام منها قسم يؤرخ لبداية الكنيسة كأرض فضاء أمام ترام سبورتنج ومراحل تأسيسها. وقسم آخر عن المتنيح القمص بيشوي كامل مؤسس الكنيسة وقسم عن زيارات الآباء البطاركة القديس البابا كيرلس السادس ومثلث الرحمات البابا شنودة الثالث وقداسة البابا تواضروس الثاني للكنيسة في مناسبات مختلفة وقسم رابع عن كهنة الكنيسة والمناسبات المتعددة التي شهدتها.



وكان وصل قداسة البابا تواضروس إلى كنيسة الشهيد مار جرجس سبورتنج بالإسكندرية لصلاة عشية عيد الشهيد مار جرجس ومشاركة الكنيسة في يوبيلها الذهبي لتدشين الكنيسة.



وكان في استقبال قداسته اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية وعدد من قيادات المحافظة وأصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس المنتزه والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية وكهنة الكنيسة وعدد كبير من كهنة الإسكندرية.