شوقى غريب يحدد موعد ودية منتخب تونس الأوليمبي الثانية

حدد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب السابعة مساء يوم الاحد المقبل موعدًا للقاء الودى الثاني أمام المنتخب التونسي على ملعب ستاد السلام.



ويستعد أوليمبي الفراعنة للمشاركة فى نهائيات بطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها القاهرة والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.



يذكر أن المنتخب الأوليمبي تغلب عصر اليوم الخميس، على نظيره منتخب نسور قرطاج بأربعة أهداف مقابل هدف.

