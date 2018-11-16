أمين لجنة الإفتاء: المتطرفين عايزين ينكدوا علينا ومنحتفلش بالمولد النبوي..فيديو

أكد أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء الدكتور خالد عمران، أن الهدف من إطلاق فيديو يدعو للاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو الرد على المتطرفين ولكن بطريقة جديدة.



وشدد "عمران" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام والمذاع عبر قناة "تن"، أنه وفقًا للفتوى الصادرة عن الدار فإن حلاوة المولد النبوي تعبير جيد من المسلمين وجزء من السنة النبوية التي أكدها الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها جبر الخواطر والاجتماع على الطعام.



وأوضح: "المتطرفين عايزين ينكدوا علينا حياتنا ومنحتفلش بالمولد النبوي الشريف، ولا بأي حاجة ولا بالمناسبات الوطنية، وجدنا القرآن يوجهنا إلى الفرحة، وأنا اشتريت حلاوة المولد ومجتمعين ومجموعة من الشباب لنأكلها".