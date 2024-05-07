دفاع الطفلة السودانية جانيت يطالب بإعدام المتهم

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، إلى مرافعة دفاع الضحية في أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل واغتصاب الطفلة السودانية جانيت جمعة بطرس، وذلك في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر.

وطالب دفاع الطفلة السودانية جانيت بإعدام المتهم شنقا لما بدر منه من جريمة هتك عرض واغتصابها والتخلص من حياتها.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة - سودانية الجنسية - إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته على ما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا.

وقد اعترف المتهم في التحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.