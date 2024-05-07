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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشروط.. فرص عمل مميزة للشباب | تفاصيل

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتبا ماديا ثابتا وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .


وظائف وزارة الشباب والرياضة 


فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليها الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

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وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة  شاغرة في إحدي الشركات الخاصة. برواتب مجزية للشباب والخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة


وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن اعلان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية أن الوظائف والتخصصات المطلوبة الحاجة الي مديرين فروع ومديرين مبيعات وأخصائيين مبيعات لإحدى شركات تأمينات الحياة الشهيرة.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة 


وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين التقديم على فرص عمل الشباب والرياضة والتي تتضمن مايلي:- 


- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات بالنسبة لوظيفة مدير فرع ووظيفة مدير مبيعات.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف من سكان القاهرة الكبرى.

- يشترط أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهلات عليا فقط.

- ألا يزيد السن على 35 عاما.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- تمنح الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية.

- تمنح الشركة العاملين بها تأمين اجتماعي وتأمين طبي.

-كما تمنح الشركة للعاملين يومين إجازة أسبوعيا الجمعة والسبت.

- ساعات العمل من 9 ص إلى 4 مساء يوميا.

-وايضا تمنح الشركة للعاملين بها حافز ربع سنوي.

كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملئ الاستمارة.

مبادرة توظيف مصر


وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

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بمرتبات مجزية .. توفير فرص عمل في القليوبية

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وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد  اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

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