إعلامى جزائرى: لقاء مصر وتونس فرصة للمدربين للتجربة والرد على المشككين

أكد عابد بشير خليل الصحفى الجزائرى بجريدة الهداف الرياضية أن مباراة مصر وتونس رغم أنها شكلية إلا أنها تمثل فرصة جيدة للأجهزة الفنية من أجل تجربة العديد من اللاعبين فى العديد من المراكز.



ويلتقى منتخب الفراعنة الكبار بقيادة المكسيكى خافيير آجيرى نظيره التونسي مساء اليوم على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا فى الكاميرون 2019.



قال عابد فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": رغم كون المباراة شكلية بالنسبة للفريقين غير أن المنتخب التونسي سيدخل اللقاء وبقية المواجهات المقبلة بفكرة البحث عن تشكيل قوام المنتخب بعد الإقالة المفاجئة للمدرب فوزي البنزرتي وسيحاول مراد العقبي المدرب الجديد في مواجهة مصر تجريب عدد من الخيارات التكتيكية في ظل غيابات لاعبي الترجي وسيقف على مستوى عدد من اللاعبين الجدد تحسبا لباقي المواعيد أبرزها التصفيات المؤهلة للمونديال.



أضاف: غياب لاعبي الترجي بسبب المؤجلات في الدوري التونسي وحتى الأهلي المصري لعب ست مباريات فقط من الدوري المصري ما يطرح مشكلة حقيقية حول الجهات المسؤولة عن برمجة مباريات البطولة المحلية في تونس ومصر خاصة وأن قوام المنتخبين مشكل من قبل لاعبين محليين.



وتابع: بخصوص منتخب مصر طموحه الحفاظ على ديناميكية النتائج الإيجابية واجتياز مرحلة التغيير في الأجهزة الفنية بطريقة سلسة ما بين الأرجنتيني هيكتور كوبر والمكسيكى خافيير أجيرى رغم أن الكثيرين لم يشعروا بهذا التغيير كثيرا.



أشار إلى أنه في ظل استمرار الأداء الجيد والنتائج الطيبة بقيادة محمد صلاح طموح أجيرى هو الفوز بالنتيجة والأداء من أجل الرد فوق الميدان على خياراته خاصة في ظل الانتقاد الموجه له بخصوص عدم استدعائه لعدد من اللاعبين الذي يرى البعض من المحللين أنهم يستحقون الدعوة لافتا إلى أن النقطة المهمة في اعتقاده مستقبلا من الجانب الفني الصراع الكبير في حراسة المرمى بين محمد الشناوي ومحمود عبدالرحيم جنش في ظل اهتزاز أداء الأول وتطور مستوى الثاني.