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رياضة

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:46 م
صدى البلد
ريهام بكير

شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مباراة المنتخب المصرى أمام نظيره التونسى، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة فى المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون، و التي انتهت بفوز المنتخب الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدفين

وعقب نهاية المباراة توجه صبحي إلى غرفة اللاعبين لمصافحتهم وتقديم التهنئة علي هذا الفوز ، مهنئا الجهاز الفني بقيادة خافيير والجهازين الإداري والطبي ، مشيدا بمستوى الاداء ، متمنيا مواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة لاسعاد الجماهير المصرية

وقدم منتخب مصر مباراة شيقة أمام المنتخب التونسي ، حيث تصارع كل منهما على الفوز حتى الدقائق الأخيرة حيث كانت النتيجة 2-2 حتى اقتنص محمد صلاح الفوز باحراز هدف الفوز بجملة تكتيكية مع صلاح محسن ليقتنص الفراعنة الثلاث نقاط

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