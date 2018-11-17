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أخبار البلد

العبيدي: فرحة الجماهير بهدف صلاح تعكس عشق المصريين لمن يرفع راية الوطن

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:45 ص
صدى البلد
سعيد العربي

هنأ الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، المنتخب الوطني بالفوز على المنتخب التونسي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد برج العرب والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدفين لمنتخب تونس الشقيق.

وقال "العبيدي"، إن هناك فرحة عمت أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج بهذا الفوز الذي حققه المنتخب الوطني، رغم المستوى غير المطمئن الذي ظهر عليه منتخبنا الوطني.

وأكد بهجت العبيدي أن هناك فرحة من نوع خاص سيطرت على المصريين في هذا الفوز تمثلت في فرحة المصريين بهدف لاعبنا العالمي محمد صلاح الذي استطاع بمهارة فائقة ومتميزة أن يحرز هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة إثر لعبة بدأها مع اللاعب الصاعد صلاح محسن ليتفنن فيها الموهوب محمد صلاح محرزا هدف الفوز لمنتخب مصر.

وأشار بهجت العبيدي إلى أن هذه الفرحة الخاصة بهدف محمد صلاح تعكس تقديرا كبيرا من الجماهير المصرية للاعب الفذ، كما تعكس تلك المكانة التي يضع فيها شعبنا كل من يقدم لمصر ما تستحقه، وكل من يساهم في رفعة مصر ووضعها في المكانة اللائقة بها بين دول العالم في كافة المجالات.
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