محمد هنيدي يوجه رسالة رومانسية لزوجته في عيد زواجهما

احتفل النجم الكوميدي محمد هنيدي بعيد زواجه الذي يوافق اليوم الجمعة 16 نوفمبر، بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، جمعته بزوجته التي وجه لها رسالة رومانسية.



وعلق "هنيدي"، على صورته مع زوجته قائلًا: «عيد جوازنا النهارده. كل سنه وانتى طيبه يا روحي»، لتنهال عليه التعليقات من جمهوره بالتهنئة والدعاء بالسعادة لهما.



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدي، مسلسل "أرض النفاق"، وشاركه البطولة هنا شيحة، ودلال عبدالعزيز، ومن إخراج ماندو العدل.

