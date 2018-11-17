اليوم.. الخطيب يجتمع بالتشكيل الكامل للجنة التعاقدات

يعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي، جلسة، بالتشكيل الكامل للجنة التعاقدات، اليوم، وذلك بعد إقرارها من مجلس الإدارة، مساء الخميس الماضي.



وقرر مجلس الأهلي ضم هيثم عرابي لإدارة التعاقدات لتتكون من المهندس عدلي القيعي مستشارا للجنة ومحمد فضل مديرًا للإدارة وهيثم عرابي ورضا شحاته نوابا له.



ويناقش الخطيب خطة الصفقات الجديدة مع لجنة التعاقدات بناء علي تقرير الجهاز الفني.