حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. فيديو

ورد سؤال للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، من سائل، يقول: "ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟".



وأجاب المفتي، خلال لقائه على فضائية "الناس"، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف شاهدٌ على الحب والتعظيم لجناب سيدنا النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- والفرح به، وشكرٌ لله- تعالى- على هذه المنَّة، كما قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: 58].



وتابع: "هو أمرٌ مستحبٌّ، مشروعٌ له أصله في الكتاب والسنة، ودرج عليه المسلمون عبر العصور، واتفق علماء الأمة على استحسانه، ولم ينكره أحدٌ يعتدُّ به".

