حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. فيديو

ورد سؤال للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، من سائل، يقول: "ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟".
وأجاب المفتي، خلال لقائه على فضائية "الناس"، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف شاهدٌ على الحب والتعظيم لجناب سيدنا النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- والفرح به، وشكرٌ لله- تعالى- على هذه المنَّة، كما قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: 58].
وتابع: "هو أمرٌ مستحبٌّ، مشروعٌ له أصله في الكتاب والسنة، ودرج عليه المسلمون عبر العصور، واتفق علماء الأمة على استحسانه، ولم ينكره أحدٌ يعتدُّ به".
وأجاب المفتي، خلال لقائه على فضائية "الناس"، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف شاهدٌ على الحب والتعظيم لجناب سيدنا النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- والفرح به، وشكرٌ لله- تعالى- على هذه المنَّة، كما قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: 58].
وتابع: "هو أمرٌ مستحبٌّ، مشروعٌ له أصله في الكتاب والسنة، ودرج عليه المسلمون عبر العصور، واتفق علماء الأمة على استحسانه، ولم ينكره أحدٌ يعتدُّ به".