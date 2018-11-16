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ديني

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. فيديو

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:52 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، من سائل، يقول: "ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟".

وأجاب المفتي، خلال لقائه على فضائية "الناس"، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف شاهدٌ على الحب والتعظيم لجناب سيدنا النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- والفرح به، وشكرٌ لله- تعالى- على هذه المنَّة، كما قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: 58].

وتابع: "هو أمرٌ مستحبٌّ، مشروعٌ له أصله في الكتاب والسنة، ودرج عليه المسلمون عبر العصور، واتفق علماء الأمة على استحسانه، ولم ينكره أحدٌ يعتدُّ به".
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