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منوعات

الضرب في الميت حرام .. رجل يسرق الزهور من فوق مقابر الموتى

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:18 ص
صدى البلد
عزة عاطف
قامت عائلة بريطانية بإبلاغ الشرطة عن لص مجهول يقوم بسرقة الزهور التي وضعت على قبري قريبهما «ستيف روزل» وزوجته وابنتاه في مدينة هول، بعدما فزعت العائلة من ذلك التصرف المريب لمدة 7 أشهر.

زرع بعض الأصدقاء المقربون من ستيف وعائلته كاميرا خفية مثبتة في شجرة قريبة من القبر لمراقبة ماذا يحدث للزهور، فظهر رجل وهو يقوم بسرقة الزهور أسبوعيًا، والذي وصفه المقربون بأنه "سلوك قاس".

كانت باتريسيا زوجة ستيف قد فارقت الحياة بنوبة قلبية منذ 4 سنوات وبعدها بعام واحد تبعها زوجها، بعدما فقدا ابنتيهما كيري 12 عام وكريستي 18 عام بسبب مرض في القلب.

ولكن بعدما ظهر اللص في الفيديو وهو يأخذ الورود بشكل أسبوعي وإبلاغ العائلة للشرطة، نشر موقع ديلي ميل بريدًا إلكتروني للتواصل في حال تعرف أي شخص على هذا الرجل ذو الفعل المشين.

يقول ابن أخيهم المسئول عن تزيين القبرين "الحب بين أفراد تلك العائلة كان مذهلًا وحقيقة أن أحدهم يمكن أن يفعل ذلك إلى قبرهم هو مهزلة".
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