تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية بسبب الأعطال الفنية وأعمال الصيانة وظروف التشغيل، وسوء الأحوال الجوية فوق للمطارات الخارجية لبعض الرحلات.



وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الكويتية رقم 1544 والمتجهة الى الكويت، ورحلة شركة طيران الجزيرة رقم 9734 المتجهة الي الكويت، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات دولة الوصول.



وأضافت المصادر أن المطار شهد أيضا تأخر إقلاع رحلات شركة الخطوط الجوية البريطانية رقم 154 والمتجهة الى لندن، ورحلة الخطوط الإثيوبية رقم 453 والمتجهة إلى أديس أبابا، ورحلة شركة الخطوط التركية رقم 695 والمتجهة الى اسطنبول، بسبب الأعطال الفنية وأعمال الصيانة وظروف التشغيل.