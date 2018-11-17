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أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: تل أبيب تعيش أرذل هزيمة لها منذ أكتوبر 73

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:51 ص
صدى البلد
سمر صالح
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم، السبت، أن قياديًا كبيرًا بالجيش الإسرائيلي، قال إن إسرائيل تعيش أرذل هزيمة منذ حرب أكتوبر عام 1973.

وبحسب الصحيفة العبرية، هاجم العميد احتياط "تسفيكا فوجل"، الذي شغل سابقًا منصب قائد أركان المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، القيادة السياسية، متهمًا إياها بالتركيز على مستقبلها السياسي على حساب أمن الدولة، قائلًا "إسرائيل تمر بمراحل الأمنية، لم يسبق لها مثيل منذ هزيمة أكتوبر 73".

ونقلت الصحيفة العبرية، عن العميد "فوجل"، قوله "لقد تسببت لنا هذه القيادة السياسية، بفقدان قدرة الردع أمام حماس بغزة، لأن كراسيهم أهم من مستقبلنا الأمني". 

وأضاف "أن الردع الذي حققته حماس أمام إسرائيل، في الجولة الأخيرة، هي أكثر فعالية وتأثيرًا من قوة الدرع الإسرائيلية المعدومة، لقد قاتلنا ضد ثلاث دول عربية، قبل أربعين سنة، وانتصرنا عليها، واليوم لسنا قادرين على حسم حماس". 

وأكد العميد "فوجل"، "أن إسرائيل تعيش في أرذل المراحل الأمنية، لم يسبق لها مثيل، منذ حرب أكتوبر 73".

وتابع: "لقد عبرنا عن حالة ضعف، وعدم فعالية عملياتية، على مدار أربعة أيام خلال الجولة الأخيرة أمام حماس، وبنهاية الأمر استقال وزير الجيش"، وختم العميد بالقول متسائلا: "ماذا يمكن أن نفعل لردع حماس؟".

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