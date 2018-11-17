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اقتصاد

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 17 نوفمبر 2018

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:50 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الخضراوات في تعاملات اليوم، السبت 17 نوفمبر 2018، بأسواق العبور عند نفس معدلاتها، ولم تشهد اختلافات عن أمس "الجمعة".

وتراوحت أسعار الطماطم من 2.50 إلى 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 6 لـ9 جنيهات، والبصل من 3 لـ5.50 جنيه، ووصل سعر كيلو الكوسة 6 جنيهات، والفاصوليا بـ8 جنيهات، والفلفل الرومي 4.50 جنيه.

وسجل الخيار 3 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الملوخية 3 جنيهات، والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والفلفل الألوان بـ13 جنيهًا، والبسلة بـ9 جنيهات.

وفيما يتعلق بالفاكهة، فقد شهدت ثباتا، حيث سجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 10 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني بـ10 إلى 20 جنيها، والبلح الرملي بـ6 جنيهات، والبلح السيوي بـ20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البرتقال البلدي 4 جنيهات، والبرتقال السكري 4 جنيهات، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 4 جنيهات، والليمون البلدي 8 جنيهات.

وسجل كيلو اليوسفي 6 جنيهات، والجريب فروت 6 جنيهات، والجوافة 7 جنيهات، والرمان 8 جنيهات، بارتفاع قدره جنيها واحدا، الفراولة من 10 إلى 15 جنيها، والكانتلوب من 5 إلى 10 جنيهات.
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