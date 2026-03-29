إلهام أبو الفتح
مع التقلبات المناخية الراهنة |نصائح ذهبية لمزارعي القمح لزيادة الإنتاجية

شيماء مجدي

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تعمل بشكل مكثف على النهوض بمحصول القمح هذا العام، من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات الإرشادية والفنية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحصول، ودعم المزارعين في مختلف المحافظات.

وأشار جاد خلال تصريحات لـ"صدي البلد " إلى أن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح شهدت تنفيذ 33 ألف حقل إرشادي على مستوى الجمهورية، تهدف لتقديم نماذج تطبيقية للمزارعين، بالإضافة إلى توعية الفلاحين بأفضل الممارسات الزراعية وأساليب الزراعة الحديثة، وتزويدهم بالتوصيات الفنية التي تساعد على رفع كفاءة المحصول وتقليل الفاقد.


وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن من أبرز التوصيات التي تم تقديمها للمزارعين التوسع في استخدام طريقة الزراعة على المصاطب، والتي تساهم بشكل مباشر في ترشيد استهلاك المياه بنسبة تزيد عن 20%، وتقليل كميات التقاوي المستخدمة بنسبة تفوق 30%، كما تساعد هذه الطريقة على الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، بما يحافظ على استدامة المحصول وجودته.


التعامل مع التقلبات الجوية


وفيما يتعلق بالتقلبات الجوية التي شهدها الموسم، أشار جاد إلى أن موسم القمح هذا العام تميز ببعض الموجات من الرياح والأمطار، إلا أن الوزارة تعاملت مع هذه الظروف من خلال تنظيم قوافل إرشادية جابت مختلف المحافظات، لتقديم النصح والإرشاد للمزارعين حول كيفية مواجهة هذه التحديات وتقليل آثارها السلبية على الحقول والمحصول، بما يضمن عدم تأثر الإنتاج بأي ظروف جوية غير متوقعة.


توصيات هامة لموسم الحصاد


ووجّه الدكتور جاد عدة توصيات أساسية للمزارعين، منها:
تجنب الري في أوقات الرياح الشديدة لتفادي رقاد النباتات.
الالتزام بالري المنتظم حتى تتحول السنابل إلى اللون الأصفر في معظم الحقل.
وقف الري قبل الحصاد بفترة مناسبة لضمان جفاف المحصول وتجنب تلف الحبوب.
الاهتمام بموعد الحصاد بحيث يبدأ بعد اكتمال نضج السنابل وجفاف الحبوب تمامًا.


وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة أهمية الالتزام بالتوصيات الفنية واتباع الطرق الحديثة في الحصاد والدراس الآلي، لما لهما من دور كبير في تقليل الفاقد والحفاظ على جودة القمح، مشددًا على ضرورة توريد المحصول إلى الشون والصوامع التابعة للدولة للاستفادة من الحوافز الحكومية والمساهمة في دعم الأمن الغذائي الوطني.


وأشار جاد إلى أن الوزارة مستمرة في متابعة الحقول بشكل دوري، لضمان تطبيق التوصيات الإرشادية بدقة، وتحقيق موسم حصاد ناجح يعكس جهود الدولة في دعم المزارعين وتعظيم الإنتاج الوطني من القمح

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

حالة الطقس غدا

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي

الكنيسة الأسقفية تطلق حملة توعوية بلغة الإشارة لملايين الصم: التكاتف والترشيد واجب وطني

موسوعة فرسان الدبلوماسية المصرية

تتناول تاريخ ومسارات الدولة المصرية.. صدور موسوعة فرسان الدبلوماسية

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تجري زيارة مفاجئة لـ"دار أم هاني للمسنين" بمنطقة إمبابة

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

