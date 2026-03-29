مع التقلبات المناخية الراهنة |نصائح ذهبية لمزارعي القمح لزيادة الإنتاجية

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تعمل بشكل مكثف على النهوض بمحصول القمح هذا العام، من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات الإرشادية والفنية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحصول، ودعم المزارعين في مختلف المحافظات.

وأشار جاد خلال تصريحات لـ"صدي البلد " إلى أن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح شهدت تنفيذ 33 ألف حقل إرشادي على مستوى الجمهورية، تهدف لتقديم نماذج تطبيقية للمزارعين، بالإضافة إلى توعية الفلاحين بأفضل الممارسات الزراعية وأساليب الزراعة الحديثة، وتزويدهم بالتوصيات الفنية التي تساعد على رفع كفاءة المحصول وتقليل الفاقد.



وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن من أبرز التوصيات التي تم تقديمها للمزارعين التوسع في استخدام طريقة الزراعة على المصاطب، والتي تساهم بشكل مباشر في ترشيد استهلاك المياه بنسبة تزيد عن 20%، وتقليل كميات التقاوي المستخدمة بنسبة تفوق 30%، كما تساعد هذه الطريقة على الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، بما يحافظ على استدامة المحصول وجودته.



التعامل مع التقلبات الجوية



وفيما يتعلق بالتقلبات الجوية التي شهدها الموسم، أشار جاد إلى أن موسم القمح هذا العام تميز ببعض الموجات من الرياح والأمطار، إلا أن الوزارة تعاملت مع هذه الظروف من خلال تنظيم قوافل إرشادية جابت مختلف المحافظات، لتقديم النصح والإرشاد للمزارعين حول كيفية مواجهة هذه التحديات وتقليل آثارها السلبية على الحقول والمحصول، بما يضمن عدم تأثر الإنتاج بأي ظروف جوية غير متوقعة.



توصيات هامة لموسم الحصاد



ووجّه الدكتور جاد عدة توصيات أساسية للمزارعين، منها:

تجنب الري في أوقات الرياح الشديدة لتفادي رقاد النباتات.

الالتزام بالري المنتظم حتى تتحول السنابل إلى اللون الأصفر في معظم الحقل.

وقف الري قبل الحصاد بفترة مناسبة لضمان جفاف المحصول وتجنب تلف الحبوب.

الاهتمام بموعد الحصاد بحيث يبدأ بعد اكتمال نضج السنابل وجفاف الحبوب تمامًا.



وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة أهمية الالتزام بالتوصيات الفنية واتباع الطرق الحديثة في الحصاد والدراس الآلي، لما لهما من دور كبير في تقليل الفاقد والحفاظ على جودة القمح، مشددًا على ضرورة توريد المحصول إلى الشون والصوامع التابعة للدولة للاستفادة من الحوافز الحكومية والمساهمة في دعم الأمن الغذائي الوطني.



وأشار جاد إلى أن الوزارة مستمرة في متابعة الحقول بشكل دوري، لضمان تطبيق التوصيات الإرشادية بدقة، وتحقيق موسم حصاد ناجح يعكس جهود الدولة في دعم المزارعين وتعظيم الإنتاج الوطني من القمح