رئيس التحرير
طه جبريل
مزود بأحدث الأجهزة الطبية.. الصحة: تشغيل المبنى الجديد بمستشفى صدر العباسية

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تشغيل المبنى الجديد بمستشفى صدر العباسية، الذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة الخاصة بعلاج الأمراض الصدرية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبنى الجديد مكون من أربعة طوابق، ويضم الطابق الأرضي 12 عيادة خارجية، ومعمل وحدة الفيروسات، وعيادتي أسنان، ومعمل تركيبات أسنان، وأشعة بانوراما أسنان، وقسم الأشعة المقطعية بقدرة 160 مقطعًا، والصيدلية، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية لحسابات المرضى وقسم العلاج الطبيعي.

وأضاف أن الطابق الأول يحتوي على قسم الطوارئ والاستقبال للحالات الحرجة والطارئة، بسعة 12 سرير ملاحظة و12 سرير رعاية طوارئ و4 أسرة رعاية عزل، إلى جانب أجهزة الأشعة السنية والتليفزيونية وتليفزيونية القلب، وغرفة إنعاش قلبي رئوي.

من جانبه، أكد الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والسكان للشئون العلاجية، أن الطابق الثاني يضم قسم رعاية مركزة بسعة 28 سريرًا مقسمة على جناحين (14 سريرًا لكل جناح)، منها 8 غرف عزل، بالإضافة إلى معمل خاص بالرعاية والطوارئ، أما الطابق الثالث فيحتوي على غرفتي عمليات كبرى مخصصة لجراحات الصدر، وغرفتي عمليات صغرى لمناظير الشعب الهوائية ومناظير التجويف الصدري، و16 سرير إقامة داخلية قبل وبعد الجراحات والمناظير، وغرفة إفاقة، مشيرًا إلى أن المبنى مكيف مركزيًا بالكامل.

 تقديم خدمات لأكثر من 31 ألف حالة 

في سياق متصل، أشار الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، إلى أن مستشفى صدر العباسية قدم خلال العام الماضي أكثر من 97 ألف خدمة طبية في الأقسام الخارجية والداخلية والرعايات المركزة. وشملت الخدمات إجراء فحوصات طبية لـ115 ألفًا و202 حالة في العيادات الخارجية الصباحية والمسائية، منها 75% مجانية، بالإضافة إلى تقديم خدمات لأكثر من 31 ألف حالة في قسم الاستقبال والطوارئ.

وتابع أن عدد المستفيدين من الأقسام الداخلية بلغ 5856 مواطنًا (4636 حالة مجانية و1220 حالة اقتصادية)، فيما تلقت الرعاية المتوسطة والمركزة 1649 حالة. كما تم تقديم خدمات الأشعة لأكثر من 87,614 مريضًا، منها 52,252 أشعة عادية، و27,444 أشعة مقطعية، و7,918 موجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى أخذ عينات من الرئة باستخدام الأشعة المقطعية لـ153 حالة، وإجراء 460 منظارًا شعبيًا، وأكثر من 1,255 عملية جراحية متنوعة بين عمليات صغرى ومتوسطة وذات مهارة فائقة.

وأكد الدكتور محمد عيد، مدير مستشفى صدر العباسية، حرص الإدارة والطاقم الطبي على تقديم خدمة طبية متميزة وعالية الجودة لمرضى الأمراض الصدرية من القاهرة وضواحيها وجميع محافظات الجمهورية، باستخدام أحدث طرق التشخيص والعلاج، مع تقديم التثقيف الصحي للمرضى وذويهم حول الأمراض الصدرية وطرق انتقال العدوى والوقاية منها، خاصة مرض الدرن الرئوي. وأشار إلى أن أعمال التطوير شملت تجهيز قاعة تدريب لضمان التعليم والتدريب المستمر لفريق العمل.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار جهودها في تطوير المستشفيات المتخصصة وتزويدها بأحدث التقنيات الطبية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجال الأمراض الصدرية.

