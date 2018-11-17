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معهد أمراض النباتات ينظم ورشة عمل حول استخدام تكنولوجيا كرسبر كاس 9

السبت 17/نوفمبر/2018 - 12:34 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
عقد معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل تحت عنوان "استخدام تكنولوجيا "كرسبر كاس 9" .. الهندسة الجينية النانومترية في الصمت الجيني للممرضات النباتية: ماذا نعلم عنها".

وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد إن ورشة العمل، التي أقامها المعهد تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، شارك فيها عدد من الخبراء والباحثين وأساتذة الجامعات وممثلي المعاهد والمراكز البحثية المختلفة، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من الندوات وورش العمل التي يتم تنظيمها بشكل دوري للمساهمة في تنفيذ استراتيجية المعهد.

وأوضح مدير المعهد أنه تم خلال ورشة العمل استعراض بعض النتائج البحثية الخاصة حول كيفية استثمار تكنولوجيا "كرسبر كاس 9 "، وربطها بعلم النانوتكنولوجى في مكافحة بعض الأمراض الفيروسية والفطرية التى تصيب المحاصيل المصرية وعدد من الدول الأوروبية.

وأوضح أنه تم خلال المحاضرة الرئيسية التي ألقاها الدكتور محمد الشاروني الباحث بقسم بحوث الفطريات وحصر الأمراض، شرح كيفية توظيف وتوجيه بعض الجزيئات النانومترية الذكية والمتقدمة فى أستخدام نظام "كرسبر كاس 9" داخل الأنسجة النباتية وتوجيهه بشكل دقيق بهدف أبطال نشاط الجينات المسئولة عن أحداث المرض للكائن الممرض بشكل فعال ودقيق وفى وقت قياسى مقارنة ببعض الأنظمة المستخدمة الأخرى. 

وقال خليل إن استراتيجية المعهد تهدف بشكل أساسي إلى تطوير البرامج العلمية لمكافحة الأمراض النباتية و ترشيد استخدام المبيدات للمحافظة على البيئة وصحة الإنسان، فضلا عن وضع برامج المكافحة المتكاملة لأمراض المحاصيل المختلفة والبحث عن بدائل المبيدات وإنتاج وتقيم المركبات الحيوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بهذا الشأن.
معهد أمراض النباتات ينظم ورشة عمل حول استخدام تكنولوجيا كرسبر كاس 9
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