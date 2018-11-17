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رياضة

تعرف على طريقة التصويت لـ محمد صلاح للفوز بـ جائزة BBC

السبت 17/نوفمبر/2018 - 10:23 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي BBC"، عن القائمة النهائية للمرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2018، والتي يتواجد فيها نجم الكرة المصرية ونادي ليفربول محمد صلاح.

وتواجد في القائمة النهائية، إلى جانب محمد صلاح، كل من:

- المغربي مهدي بن عطية لاعب يوفنتوس الإيطالي
- السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي
- الغاني توماس بارتي لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني
- السنغالي الآخر ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي.

ونشرت الـ BBC طريقة التصويت عبر الموقع الرسمي للإذاعة والتي يسمح من خلالها اختيار واحد من اللاعبين المرشحين الـ 5.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة 14 ديسمبر المقبل.

يذكر أن محمد صلاح، كان اخر المتوجين بالجائزة في نسختها الماضية، بجانب فوزه بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017 المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.



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