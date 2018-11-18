علاج آمن لجميع أنواع المغص والقيء

يعاني الكثير من الأشخاص على حد سواء كبار وصغار بالشعور بالمغص المعوي، والشعور بالتقيوء، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك معرفة هذا العلاج الأمن الذى يقضى على هذا الشعور بعد 15 دقيقة من تناوله .



وأوضحت خبيرة الطب البديل سلمى محمد الحافظ، أن مستخلص زيت النعناع قدرة على أنهاء آلالام المغص المعوي، والشعور بالتقيوء.



وأشارت إلى أنه يمكن استخدام بضع قطرات من هذا الزيت في الفم أو من خلال خلطها بالماء كوسيلة للقضاء على المغص المعوي سريعا، ولكن احذر من تناولها على معدة فارغة، لأنها قوية .