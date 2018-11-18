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اقتصاد

اسعار الذهب اليوم الاحد 18- 11 - 2018 .. عيار 21 بـ 611 جنيها

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 09:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علياء فوزى
شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد - 11 -2018 حالة من الاستقرار ليسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا وانتشارا فى مصر 611 جنيها، تزامنا مع إجازة سوق الصاغة وتوقف حركة البيع والشراء اليوم.

كما سجل سعر الجرام عيار 18 ما قيمته 523.75 جنيها، فى حين سجل سعر الجرام عيار 24 ما قيمته 698.25 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 4888 جنيها، وبلغ سعر أوقية الذهب 1221 دولارا.
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