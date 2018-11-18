ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

اسعار الاسمنت اليوم

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:37 م
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
استقرت أسعار الأسمنت، اليوم، الأحد، وسجل سعر الأسمنت المسلح 990 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسيك 980 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المهندس 980 جنيهًا للطن، وأسمنت التعمير 885 جنيهًا للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت السويدي 990 جنيهًا، وأسمنت طرة 985 جنيهًا، وسجل أسمنت سيناء 880 جنيهًا، وأسمنت حلوان 885 جنيهًا، كما بلغ أسمنت السويس 885 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2000 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 1790 جنيها، وسوبر سيناء 1700 جنيه، ورويال العادة 1750 جنيها للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1750 جنيها للطن.

كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 840 جنيها للطن، وأسمنت النخيل 850 جنيها للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 850 جنيها للطن.

سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 980 جنيها للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 990 جنيها للطن، وأسمنت السويس سي ووتر 990 جنيها للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 1020 جنيهًا للطن.
loading...

ترشيحاتنا

ديلي ميل: غاز المتوسط يشعل أحلام مصر الإقليمية في مجال الطاقة

إصابة نحو 500 شخص في مظاهرات بفرنسا.. وتراجع حاد في شعبية ماكرون

مدبولى ينقل رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي .. صور

مجهولون يقتلون مواطنا طعنا بالأسلحة البيضاء وسط الطريق في السويس

12 مباراة قوية اليوم بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2019

فيسبوك يتعرض لعطل مفاجئ

الأرصاد توضح حقيقة سقوط أمطار خلال اليومين المقبلين

تعرف على مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد

خيري حسن يكشف سرا جديدا عن أحداث اغتيال الرئيس السادات.. فيديو

شاهد.. القوى العاملة تعلن عن وظائف جديدة بالقطاع الخاص

الخطيب يبدأ إجراء فحوصات طبية بألمانيا قبل جراحة بالنخاع الشوكي

شوبير: الأهلى يطيح بكارتيرون في حالة الهزيمة بالبطولة العربية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الدقهلية: قوائم انتظار لإقامة مشروعات جديدة بالمناطق الصناعية

ضبط مصنع لإنتاج شامبوهات مجهولة المصدر بالروبيكي.. صور

شاهد.. تفاصيل زيارة أشرف صبحي لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

منتديات دندرة الاقتصادية بقنا منبع للأفكار.. شاب يصنع شرائح شيبس من الموز.. وآخر يستخدم مخلفات الموز في عمل منسوجات ومنتجات يدوية

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

فيديو

الأرصاد: استقرار في حالة الطقس لمدة 72 ساعة وفرص لسقوط الأمطار
شاهد.. مزار يحول أثاث العرائس الخشبية لقطع صدفية
مفاجأة.. ميدو يدخل عالم الفن بأغنية مع العسيلي.. فيديو
البابا تواضروس: يجب أن تكون نفوسنا سماوية حاضرة أمام الله
منسق مشروع تطوير الكاتدرائية: البابا أصر على تنفيذ الأعمال بأياد مصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟