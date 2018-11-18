الكويت تكشف حقيقة حضور قطر قمة مجلس التعاون الخليجي المقبلة

كشف نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي المزمع عقدها في الرياض، ستشهد حضور جميع الدول الأعضاء في المجلس، بما فيها قطر.



وقال الجار الله في تصريحات نقلتها صحيفة "الراي" الكويتية: "القمة المقبلة ستشهد حضور جميع دول الأعضاء في مجلس التعاون، وهي بمثابة بادرة تبعث على التفاؤل".



وكانت الراي قد نقلت عن مصادرها قولها إن قمة مجلس التعاون الخليجي المنتظرة ستعقد بحلول يوم 9 ديسمبر المقبل، مشيرةً إلى أنها ستركز في المقام الأول على سبل حل أزمة قطر مع دول التحالف العربي لمكافحة الإرهاب.



وأضافت المصادر "القمة ستنعقد بحضور جميع قادة دول المجلس أو من يمثلهم، من دون تحديد مستوى التمثيل الخاضع، كما في كل مرة لمشاورات اللحظات الأخيرة"، مشيرةً إلى أنها ستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين دول الخليج، خاصة أن المنطقة على أعتاب تطورات تصعيدية في المجال الإقليمي تتطلب وحدة الصف والكلمة".



وتابعت: "المساعي قائمة على قدم وساق من أجل الوصول الى نقاط مشتركة يمكن البناء عليها لإنهاء الأزمة الخليجية، كما يرجح أن تعقد اجتماعات ولقاءات تمهيديّة قبل القمة حتى ولو من دون إعلان، تجمع بين مسئولين رفيعي المستوى من مختلف دول الخليج".



وبحسب المصادر، فإن الهدف من هذه الاجتماعات واللقاءات، سيكمن في وضع مسودة اتفاق للمرحلة المقبلة قائمة "على قاعدة المصارحة والمكاشفة".

