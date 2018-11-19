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اقتصاد

اليوم.. قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات لأعمال غسيل الشبكات

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
قطع المياه
قطع المياه
آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم الإثنين الموافق 19 نوفمبر، لمدة 6 ساعات، من الساعة العاشرة مساء، وحتى الساعة الرابعة فجرًا، وذلك لأعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.

وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
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