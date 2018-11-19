كوب من هذا المشروب لشد وتحفيز الجسم على حرق الدهون

هل تعانين من الكرش وتريدين القضاء على البطن إليك وصفة سريعة تساعد على شد الجسم وتحفيز العضلات على حرق الدهون والتخلص من الماء المحتبس داخله فهي مدرة للبول إليك مكونات المشروب وطريقة تطبيقه يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي:



كل ما تحتاجين لإعداد المشروب:



ملعقتان من قشر القهوة

ملعقة من القرفة

ملعقة من القرنفل

ملعقة من الزنجبيل المطحون.



طريقة التحضير:



في وعاء على نار هادئة أغلى كافة المكونات لمدة دقيقتين ثم قومى بتصفيتها وتناول كوب منه بعد تناول الطعام بساعتين كاملتين أو قبل تناوله بنصف ساعة.