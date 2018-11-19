كارثة في آي باد الجديد.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب مقطع فيديو صادما ، يظهر عيبا قاتلا في أحدث "آيباد" من شركة "أبل" الأمريكية، ويحمل اسم "آيباد برو".



وبحسب سبوتنك، حصد الفيديو أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد يومين فقط، وتحطم الجهاز، فور أن أجرى صاحب الفيديو، زاك نيلسون، اختبارا ثانيا له، ما أدى إلى تحطم منتصفه بالقرب من فتحة الميكروفون على الجانب الأيسر، ومنطقة الشحن المغناطيسي لجهاز "قلم آبل" على الجانب الأيمن.



وينصح نيلسون في الفيديو كل من يفكر في اقتناء "آيباد برو" الجديد أن يكون رقيقا في التعامل معه، وأن يسارع في شراء حافظة له، منعها من تحطمه.



يذكر أن سعر جهاز "آيباد برو" الجديد بمقاس 11 بوصة بسعر 799 دولارا أمريكيا لمساحة 64 جيجابايت، بينما يصل سعر طراز 12.9 بوصة بسعر 999 دولارا لنفس مساحة التخزين.



