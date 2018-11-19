مجاهد: عامر حسين في مأزق

أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، أن الدوري المصري هذا الموسم سينتهي قبل بداية بطولات أفريقيا بعد المقبلة.



وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "عامر حسين في مأزق بكل تأكيد، الله يكون في عونه".



وتابع: "ان شاء الله نخلص الدوري قبل بداية بطولة افريقيا بعد المقبلة، وسيتم تحديد المشاركين قبل انطلاق المسابقة بناءً على ترتيب الجدول في النهاية".

