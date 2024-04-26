سباقات ماراثون الكانوي والكياك والباراكانوي بنهر النيل في ذكرى تحرير سيناء

أقام الإتحاد المصري للكانوي و الكياك اليوم الجمعه سباقات ماراثون الكانوي و الكياك للرجال و السيدات و الباراكانوي لمسافة 5000م ، ضمن سباقات بطولة الجمهورية للماراثون و الدراجون بوت و التجديف وقوفا ( sup ) و التي اقيمت بمركز تدريب المنتخبات بنهر النيل في إطار إحتفالات الدولة "بأعياد تحرير سيناء" ، و التي تشهد منافسات قويه بين الأندية و اللاعبين المشاركين في البطوله للمنافسة علي درع البطوله و نقاط الأنديه .

و قدم اللواء أيمن شويته رئيس الإتحادين المصري و العربي للكانوي و الكياك التهنئة للشعب المصري بمناسبة إحتفالات أعياد سيناء التي تقام علي هامشها البطوله

كما أشار إلي ان البطولة هي إستمرارا لخطة الإتحاد لتطوير النشاط المحلي للإتحاد المصري للكانوي و الكياك لنشر اللعبة و زيادة اعداد اللاعبين المشاركين و الممارسين لها ، بالإضافة إلي أن تلك البطولة ذو أهميه خاصه لما لها اهميه كبيره لطلاب الثانويه العامة كونها بطولة حافز رياضي ، بجانب إقامتها في مناسبه ذو طبيعه خاصه للشعب المصري و هي إحتفالات أعياد سيناء

وأكد العميد دكتور خالد سمير نائب رئيس الإتحاد المصري و أمين صندوق الإتحاد العربي علي أن البطولة هي إستكمال لبطولة الجمهوريه للكانوي و الكياك التي اقيمت بالمعديه الإسبوع الماضي و شارك فيها حوالي 300 لاعب ولاعبه يمثلون 14 نادي من مناطق الإتحاد المختلفة بمحافظات القاهرة و الإسكندرية و بورسعيد و جنوب الوادي و البحيره في سباقات 200 م ، 500 م ، 1000 م لمراحل تحت 16 و 18 ناشئين و ناشئات , 23 سنه شباب و شابات ، بالإضافة إلي سباقات العمومي للسيدات والرجال و أشار إلي أن إقامة البطولة علي هامش إحتفالات الدولة و الشعب المصري بأعياد تحرير سيناء هي مشاركة ضرورية لفرحة الشعب المصري بأعياد النصر و المجد للشعب المصري في أعياد تحرير سيناء الغالية .

و افاد اللواء احمد كامل عضوً مجلس ادارة الإتحاد و المشرف العام علي البطولة انها شهدت مشاركه كبيره من الأندية في كافة المحافظات و هي اندية ( اتحاد الشرطة ، يخت الجيزة ، المقاولين العرب ، المصري للتجديف ، الكهرباء للتجديف ، المعدية الرياضي ، البنك الأهلي ، اليخت المصري ، الصيد المصري ، البحري اليوناني ، تجديف بورسعيد ، السلام البحري ، تجديف الأقصر ، نادي اسوان )"