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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رياضة

سباقات ماراثون الكانوي والكياك والباراكانوي بنهر النيل في ذكرى تحرير سيناء

صدى البلد

أقام الإتحاد المصري للكانوي و الكياك اليوم الجمعه سباقات ماراثون الكانوي و الكياك للرجال و السيدات و الباراكانوي لمسافة 5000م ، ضمن سباقات بطولة الجمهورية للماراثون و الدراجون بوت و التجديف وقوفا ( sup ) و التي اقيمت بمركز تدريب المنتخبات بنهر النيل في إطار إحتفالات الدولة "بأعياد تحرير سيناء" ، و التي تشهد منافسات قويه بين الأندية و اللاعبين المشاركين في البطوله للمنافسة علي درع البطوله و نقاط الأنديه .

و قدم اللواء أيمن شويته رئيس الإتحادين المصري و العربي للكانوي و الكياك التهنئة للشعب المصري بمناسبة إحتفالات أعياد سيناء التي تقام علي هامشها البطوله 
كما أشار إلي ان البطولة هي إستمرارا لخطة  الإتحاد لتطوير النشاط المحلي للإتحاد المصري للكانوي و الكياك لنشر اللعبة و زيادة اعداد اللاعبين المشاركين و الممارسين لها ، بالإضافة إلي أن تلك البطولة ذو أهميه خاصه لما لها اهميه كبيره لطلاب الثانويه العامة كونها بطولة حافز رياضي  ، بجانب إقامتها في مناسبه ذو طبيعه خاصه للشعب المصري و هي إحتفالات أعياد سيناء

وأكد العميد دكتور خالد سمير نائب رئيس الإتحاد المصري و أمين صندوق الإتحاد العربي علي أن البطولة هي إستكمال لبطولة الجمهوريه للكانوي و الكياك التي اقيمت بالمعديه الإسبوع الماضي و شارك فيها حوالي 300 لاعب ولاعبه يمثلون 14 نادي من مناطق الإتحاد المختلفة بمحافظات القاهرة و الإسكندرية و بورسعيد و جنوب الوادي و البحيره في سباقات 200 م ، 500 م ، 1000 م لمراحل تحت 16 و 18 ناشئين و ناشئات , 23 سنه شباب و شابات ، بالإضافة إلي سباقات العمومي للسيدات والرجال و أشار إلي أن إقامة البطولة علي هامش إحتفالات الدولة و الشعب المصري بأعياد تحرير سيناء هي مشاركة ضرورية لفرحة الشعب المصري بأعياد  النصر و المجد للشعب المصري في أعياد تحرير سيناء الغالية .

و افاد اللواء احمد كامل عضوً مجلس ادارة الإتحاد و المشرف العام علي البطولة انها شهدت مشاركه كبيره من الأندية في كافة المحافظات و هي اندية ( اتحاد الشرطة ، يخت الجيزة ، المقاولين العرب ، المصري للتجديف ، الكهرباء للتجديف ، المعدية  الرياضي ، البنك الأهلي ، اليخت المصري ، الصيد المصري ، البحري اليوناني ، تجديف بورسعيد ، السلام البحري ، تجديف الأقصر ، نادي اسوان )"

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