في دقيقة واحدة إليك وصفة عجيبة لتوريد الشفاه

تعانى من الشفاه الداكنة وتريدين تفتيح لون الشفاة وجعلها وردية وتخفيف إسمرار الشفاة لتحصلي على شفاة فتحة ووردية إليك وصفة سريعة يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.



المكونات:



2 ملعقة كبيرة من التوت

2 ملعقة كبيرة عصير الليمون

جفنة من بذور الرمان



طريقة التحضير والتطبيق:

اهرسي التوت جيدًا وحبات الرمان وأضيفى عصير الليمون طبقي الخليط على الشفايف مع التدليك لمدة دقيقة واحدة ثم احرصي على تطبيق الخليط مرتين يوميًا على الشفايف لتحصلي على شفاه وردية.