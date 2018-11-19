استبعاد 4 مرشحين من انتخابات البرلمان بالعريش لعدم اكتمال أوراقهم

استبعدت اللجنة القضائية، المشرفة على الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، بدائرة العريش شمال سيناء، 4 من المتقدمين للترشيح للمقعد بينهم مرشح حزب.



وجاء أبرز المستبعدين "حسام شاهين منسي "مستقل"، وشريف عرفات الكاشف "مستقل"، وأسامة كامل الكاشف"مستقل"، وعماد البلك "مرشح حزب الوفد"، ويتبقى 13 مرشحًا، من بينهم 4 مرشحين عن أحزاب"، وهم: "ممدوح أيوب "حزب مصر 2000" وجمال البنديرى "حزب حماة الوطن"، وأحمد العايق المطري "حزب مصر المستقبل"،" وعلاء محمد عايش عروج "حزب الجبهة الشعبية".



كما ترشح 9 مستقلين وهم: "المهندس أمين جودة "مستقل"، وإسماعيل رمزى عباس "مستقل"، ، وحسن الحلوانى "مستقل"، وعادل محسن "مستقل"، وأحمد سعد يعقوب "مستقل "، وفايق الخليلى "مستقل"، ومحمد السيد الجغنة "مستقل"، وسامح عطا "مستقل"، ورفعت عودة "مستقل" وكان إجمالي عدد المتقدمين قد وصل إلى 17 متقدمًا، وذلك لعدم استكمال الأوراق المطلوبة للترشح.



